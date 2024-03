Bruce Willis' Ehefrau Emma widmet sich ihrer Hirngesundheit

Dieses Thema ist ihr besonders wichtig. Bruce Willis' (68) Ehefrau Emma Heming (45) kümmert sich liebevoll um ihren langjährigen Partner – bei dem Schauspieler wurden Aphasie und Demenz diagnostiziert. Seither lernt die Unternehmerin nicht nur durch die Krankheit ihres Mannes einiges dazu, sondern sie befasst sich auch intensiv mit ihrem eigenen Wohlbefinden: Emma beschäftigt sich zunehmend mit dem Zustand ihrer Gehirngesundheit!

Gegenüber People verrät sie: "Mein Arzt spricht mit mir über die Gesundheit meiner Brüste, meines Cholesterins und meines Herzens, aber nicht über mein Gehirn!" Vor rund zehn Jahren habe sie nämlich an Gehirnnebel gelitten, den sie durch Nahrungsergänzungsmittel in den Griff bekam. Die Ärzte taten dies nach der Geburt ihrer Tochter zunächst als "Mami-Hirn" ab, woraufhin sie sich an einen Spezialisten wandte. Nun wolle sie das Bewusstsein für Gehirngesundheit schaffen, da das komplexeste Organ des menschlichen Körpers zu oft vernachlässigt werde.

Ihre gesammelten Erfahrungen, die sie unter anderem durch die Pflege von Bruce gesammelt hat, möchte Emma in einem Ratgeber festhalten. "Ich möchte dieses Wissen mit der nächsten Person teilen, die sich in dieser Position wiederfindet", erläuterte die 45-Jährige ihr Vorhaben vor wenigen Tagen gegenüber dem Medium.

