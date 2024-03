Knie aufgeschlagen: Nicole Kidman ist am Set hingefallen

Was ist da bei Nicole Kidman (56) passiert? Die Australierin ist als Schauspielerin supererfolgreich. Sie hat in Blockbustern wie "Batman Forever", "Invasion" und Aquaman mitgespielt. Für ihre Leistung in "The Hours" wurde sie sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Aktuell steht die vierfache Mutter für "Babygirl" vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten in New York kam es aber offenbar zu einem Zwischenfall: Nicole ist gestürzt.

Aktuelle Setfotos zeigen, wie die Ehefrau von Keith Urban (56) offenbar plötzlich auf den Boden fiel, während die Kamera auf sie gerichtet war. Sie wirkte sichtlich schockiert und blieb erst einmal dort liegen, bis ihr ein Crew-Mitglied wieder auf half. Augescheinlich hat sich Nicole das Knie aufgeschlagen. Warum es dazu kam, ist ungewiss – immerhin trug sie flache Sneaker und lief auf ebenem Boden. Ob sich die Szene in der Realität abgespielt hat oder zum Film gehörte: Die 56-Jährige konnte danach auf jeden Fall wieder lachen.

Vielleicht werden sich auch Nicoles Kinder den Film anschauen, wenn er fertig ist. Die Produzentin hatte vor wenigen Wochen allerdings gegenüber Sunrise verraten, dass sich ihren Nachwuchs nicht immer für ihre Projekte begeistern könne: "Den Film 'Die BMX-Bande' haben meine Töchter gesehen und ihn geliebt, aber ansonsten interessieren sie sich nicht so für meine Arbeit."

Anzeige

ActionPress Nicole Kidman im Februar 2024 in New York

Anzeige

ActionPress Nicole Kidman im Februar 2024 in New York

Anzeige

ActionPress Nicole Kidman am Set von "Babygirl"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de