"Let's Dance" gefährdet? Mark Keller verletzte sich in Show!

Davon hat niemand etwas mitbekommen! Mark Keller (58) ist in diesem Jahr einer der prominenten Teilnehmer bei Let's Dance. Gemeinsam mit Kathrin Menzinger (35) kämpft er nun Woche für Woche um den begehrten Titel Dancing Star 2024. Bereits in der Kennenlernshow vergangene Woche konnte der Schauspieler sein Können unter Beweis stellen. Doch schon da kam es zum Fauxpas – Mark verletzte sich am Daumen!

Noch in der Liveshow habe der Der Bergdoktor-Star gemerkt, dass etwas nicht stimmt. "Bei der Hebung in der Sendung war die Belastung eine andere als im Training und der Daumen ist durchgekracht", erklärt Mark gegenüber RTL. Daraufhin habe er einen Arzt aufgesucht. Die Diagnose: ein angerissenes Daumen-Innenband. Aber wie geht es für Kathrin und ihren Schützling nun weiter? "Hebefiguren sind jetzt erst mal tabu [...] Jeder Kontakt, den wir haben, muss vorsichtiger sein", stellt die Profitänzerin klar.

Wie aus einem Interview vor der Kennenlernshow hervorgeht, habe Mark aber ohnehin nicht vorgehabt, schwierige Verrenkungen auf dem Parkett vorzuführen. "Ich werde da jetzt nicht einen Rückwärtssalto machen und in den Spagat springen. [...] Ich versuche einfach nur schön zu tanzen", äußerte sich der Serienstar im Gespräch mit dem Sender.

Getty Images Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

Getty Images Mark Keller und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Getty Images Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

