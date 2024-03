Nach Geburt: Das sind Kourtney Kardashians Lieblingsoutfits!

Sie hat eine ganz klare Vorliebe! Kourtney Kardashian (44) wurde vor wenigen Monaten zum vierten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Travis Barker (48) begrüßte der The Kardashians-Star einen kleinen Sohn – Rocky! Dass die Fashionista ihren After-Baby-Body immer top angezogen präsentieren will und wie sie dies schafft, verrät sie nun im Netz: Kourtney liebt es, Kleidungsstücke im lässigen Baggystyle zu tragen!

Das plaudert die Schwester von Kim Kardashian (43) in ihrer Instagram-Story aus. "Seit der Geburt und während der Stillzeit ziehe ich fast immer oversized Mäntel und flache Schuhe an! Leggings, Sweatshirts und alles, was baggy und bequem ist, so wie die alten Hemden meines Mannes und seine Unterhosen!", schreib sie. Dazu postet Kourtney einen Schnappschuss, auf dem die 44-Jährige einen weiten beigefarbenen Mantel und dunkle Kleidung sowie Lederstiefel trägt.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres verriet die Unternehmerin ein kleines Fashion-Geheimnis, da ihr kurz nach der Geburt einige Kleidungsstücke nicht mehr passten – sie setzte bereits damals auf Mäntel! "Wenn aus dem Kleiderschrank nicht mehr viel passt und die Brüste mit Milch gefüllt sind, dann zieht man einfach einen kuscheligen Mantel an", merkte Kourtney auf Social Media an.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Rocky, 2024

Instagram/ kourtneykardash Kourtney Kardashian, Dezember 2023

