Bianca Censoris Eltern besorgt über mögliches Baby mit Kanye

Die Pläne von Bianca Censori und Kanye West (46), gemeinsame Kinder zu bekommen, haben bei ihrer Familie für Entsetzen gesorgt. Die Eltern der Yeezy-Architektin stehen dem Vorhaben skeptisch gegenüber und zweifeln daran, dass der Rapper ein geeignetes Zuhause für ihre Enkelkinder bieten kann. Diese Bedenken wurden laut Daily Mail durch Kanyes Ankündigung in seinem neuen Track "Timbo Freestyle", in dem er seinen Wunsch nach weiteren Kindern zum Ausdruck bringt, weiter verstärkt. "Sie wollen, dass Bianca Kinder hat und würden gerne Großeltern sein, aber sie wollen auch, dass die Kinder in einem stabilen und liebevollen Haushalt aufwachsen. Das Leben mit Kanye ist überhaupt nicht stabil", erklärt ein Insider die Gemütslage von Biancas Familie.

Die Unterstützung ihrer Eltern hat in den vergangenen Monaten nachgelassen, vor allem aufgrund einer Reihe von kontroversen öffentlichen Auftritten und Biancas zunehmend provokativer Garderobe. Besonders der Vater der Australierin sei laut dem Magazin nicht sehr angetan. "Biancas Vater Leo möchte sich mit Kanye zusammensetzen und ihn fragen, was er sich dabei denkt, wenn er Bianca wie ein nacktes Trophäenpferd vorführt", meinte ein weiterer Familieninsider.

Diese Diskussionen um Biancas Outfits und Kanyes mutmaßliche Kontrolle über sie sind nur Teil der Bedenken ihrer Familie. Zusätzlich sorgen Kanyes antisemitische Kommentare und die damit verbundenen Reiseverbote für Bianca, ihr Heimatland zu besuchen, für Besorgnis. Angesichts dieser Sorgen befürchten Biancas Eltern, dass ihre Tochter in der Beziehung mit Kanye nicht die nötige Stabilität und Liebe erfährt, die sie verdient. Kanye und Biancas öffentliches Verhalten und seine Äußerungen gegenüber seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) zeigen ein Muster, das Leo und Alexandra bezüglich ihrer Tochter tief beunruhigt.

Biancas Eltern sind nicht die einzigen, die wegen Kanyes aktueller Lebenssituation besorgt sind. Auch Kim gerät immer wieder mit dem Musiker aneinander, vor allem in Bezug auf die Erziehung der gemeinsamen Kinder. Vier Wochen zuvor gab es jedoch eine scheinbare Versöhnung zwischen dem einstigen Promi-Traumpaar: Die Ex-Partner wurden zusammen gesehen, wie sie ein Familienessen mit ihrer Tochter North West (10) und einigen Freunden in einem Luxusrestaurant in Los Angeles genossen. Wie TMZ berichtete, entschieden sich Kim und Kanye, die getrennt ankamen, für das Wohl ihrer Kinder, diese familiäre Zeit miteinander zu verbringen. Kanyes neue Partnerin war allerdings nicht anwesend.

Anzeige

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Anzeige

Instagram / kanyewest Bianca Censori, Designerin

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Anzeige

Was haltet ihr von Biancas Plänen, ein Baby mit Kanye West zu bekommen? Super Idee! Ich hätte Bedenken. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de