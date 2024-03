Dwayne Johnson ehrt verstorbenen Vater mit bewegendem Post

Der Schmerz sitzt tief. Dwayne "The Rock" Johnson (51) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Während er sich beruflich auf der Überholspur befindet, musste der US-Amerikaner privat vor einigen Jahren einen schweren Verlust verkraften. Sein Vater Rocky verstarb im Jahr 2020 im Alter von 75 Jahren. In den sozialen Medien erinnert der Filmstar nun an ihn: So bewegend zollt Dwayne seinem Vater Tribut.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 51-Jährige ein Video des verstorbenen WWE-Wrestlers. In dem Rückblick ist ein junger Dwayne zu sehen, wie er den Titelgewinn seines Vaters begeistert vom Publikum aus mit ansieht. "Ich überbringe gerade meinem alten Herrn [... ] Blumen in den Himmel", schreibt er unter den Beitrag. Noch sentimentaler wird der Fast & Furious-Darsteller als er auf das letzte Jahr vor dem Tod seines Papas zu sprechen kommt. Dazu schreibt er sichtlich emotional berührt: "Ich bedaure, dass wir unser kompliziertes Vater-Sohn-Gespann nicht klären konnten, bevor ich ihn verlor. [...] Wir sehen uns irgendwann wieder."

Dass Dwayne schon längst in die Wrestling-Fußstapfen seines Vaters getreten ist, ist bekannt. Jedoch hatte er sich vor einigen Jahren von dem Ring verabschiedet. Umso erfreulicher waren zuletzt die News, dass er sein Comeback feierte – und das vor 11.000 Zuschauern. Dabei forderte er auch gleich indirekt seinen Cousin Roman Reigns (38), der ebenfalls Wrestler ist, zum Kampf heraus.

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, April 2022

Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, 2022

Anzeige

Getty Images Roman Reigns und Dwayne Johnson im Juli 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de