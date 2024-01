Dwayne "The Rock" Johnson feiert großes Wrestling-Comeback!

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Seit 1996 stand Dwayne "The Rock" Johnson (51) bei WWE unter Vertrag und zählte zu den größten Stars der Attitude Era. Im Laufe der Jahre gewann der Profiwrestler dort zehnmal einen World Title. Im August 2019 gab der Schauspieler offiziell seinen Rücktritt vom Wrestling bekannt. Zum Jahreswechsel folgt nun allerdings die große Überraschung: The Rock kehrt zurück in den Ring!

Beim ersten WWE Raw des Jahres in San Diego sorgte der 51-Jährige für einen echten Kracher: The Rock feierte tatsächlich vor über 11.000 Zuschauern sein Comeback! Aber damit noch nicht genug: Er forderte indirekt seinen Cousin Roman Reigns (38) – besser bekannt als Head of the Table – zum Kampf heraus. Scheint also so, als dürfen sich die Zuschauer schon bald auf das langersehnte Match zwischen den beiden freuen!

Das Wrestling liegt Familie Johnson offenbar im Blut: Im Oktober 2022 war seine Tochter Simone unter ihrem Ringnamen Ava Raine als Mitglied von Schism vorgestellt worden. Im April vergangenen Jahres stand dann ihr erster Wrestlingkampf an. "Sie ist unheimlich unabhängig. Es ist sehr wichtig für sie, ihren eigenen Weg zu gehen", erklärte Dwayne gegenüber Entertainment Tonight und betonte: "Ich bin hier und beobachte und unterstütze sie."

