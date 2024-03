"Eltern": Laura Müller und der Wendler kuscheln halb nackt

Laura Müller (23) und Michael Wendler (51) sind glückliche Eltern! Im Juni des vergangenen Jahres begrüßten der Schlagersänger und seine Liebste ihr erstes gemeinsames Kind: Sohn Rome Aston. Wie stolz sie als Eltern sind, zeigen die beiden nun auf Instagram. Der Wendler und Laura posten ein Schwarz-Weiß-Bild von sich. Die Influencerin umarmt ihren Mann liebevoll, während beide oberkörperfrei und nur durch ein Handtuch bedeckt sind. "Eltern", schreiben sie dazu, gepaart mit einem Herz-Emoji.

Ihren Sohn Rome haben die Wendlers bislang nicht gezeigt. Im Juni hatte der ehemalige DSDS-Juror lediglich im Netz mitgeteilt, dass ihr Sprössling auf der Welt ist. Seitdem fehlt von Baby-Updates allerdings jede Spur. Kürzlich zeigte Laura aber auf TikTok einen Einblick, wie sie ein Osterkörbchen für Rome packt – der nicht mal Einjährige bekommt Bücher und allerlei Spielzeug.

Schon im April 2020 hatten sich Laura und Michi verlobt, wenig später gaben sie sich dann standesamtlich in Florida das Jawort. Dabei soll es jedoch nicht bleiben. Vor ein paar Monaten plauderte die 23-Jährige nämlich aus, dass sie bald in großem Stil noch einmal heiraten wollen. "Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden noch mal das Jawort geben!", verriet Laura in ihrem Podcast "Die Wendlers!".

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei den Dreharbeiten von DSDS

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

