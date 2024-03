Hollywood-Comeback? Herzogin Meghan engagiert Star-Stylistin

Möchte Herzogin Meghan (42) tatsächlich zu ihrem alten Beruf zurückkehren? Vor ihrer Heirat mit Prinz Harry (39) war die US-Amerikanerin vorwiegend als Schauspielerin bekannt. Ihre durchgängige Rolle in der Anwaltsserie Suits bescherte ihr weltweite Bekanntheit. Jedoch blieb der ganz große Ruhm aus. Nachdem sie und Harry dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, soll Meghan bereits seit längerem an einem Comeback in Hollywood arbeiten – und dieses scheint nun Form anzunehmen.

Zumindest soll sich Meghan prominente Unterstützung gesucht haben, die ihr möglicherweise bei dem Weg zurück in die Glitzerwelt der Filmindustrie helfen soll. Laut dem Fashion-Newsletter The Line Sheet hat sie nämlich die Star-Stylistin Jamie Mizrahi engagiert. Jamie könnte durchaus dafür sorgen, dass die 42-Jährige wieder fit für die roten Teppiche der Welt ist – denn die Modeexpertin war in den vergangenen Jahren auch für die Looks von Superstars wie Adele (35) oder Katy Perry (39) verantwortlich. Zudem ist sie in Hollywood angesehen.

Ob Hollywood ebenfalls so enthusiastisch auf Meghans Comeback reagiert, ist jedoch fraglich. Denn Experten sind der Meinung, dass sie und Harry bei den Stars und Sternchen nicht allzu beliebt sind – wesentlich mehr Sympathien sollen König Charles (75) und Harrys älterer Bruder William (41) erhalten. "Es ist fast ironisch, dass Prinz Harry und Meghan versuchen, es in Hollywood zu schaffen, aber es sind der König und William, die mehr Unterstützung von der Bühne und der Leinwand erhalten", äußerte Journalist Joshua Rom im Interview mit Sky News America.

Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"

Getty Images Katy Perry und Jamie Mizrahi auf der Baby2Baby Gala 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in New York

