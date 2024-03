Inniger "Let's Dance"-Tanz: Detlefs Frau ist null neidisch

Kate Hall (40) macht sich überhaupt keine Sorgen um ihren Ehemann. Die Popstars-Bekanntheit ist schon seit über elf Jahren mit Detlef D! Soost (53) verheiratet. Der lieferte am Freitagabend eine innige Performance mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) bei Let's Dance. Sie tanzten einen emotionalen Walzer. Grund zur Sorge? "Ich mag Ekaterina wirklich sehr. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Zwischen meinem Mann und mir ist so ein großes Vertrauen, wir haben schon so viel miteinander durchgemacht", stellt Kate im Interview mit Bild klar.

Auch Detlef, der ein erfahrener Tanzlehrer ist, macht sich keine Sorgen, dass seine Frau seine Beteiligung in der TV-Show nicht unterstützt. "Meine Frau hält mir immer und erst recht hier bei 'Let’s Dance' komplett den Rücken frei. Wenn meine Frau nicht so sehr für mich da wäre, dann könnte ich das hier nicht machen", schwärmt der 53-Jährige gegenüber dem Blatt. Offensichtlich unterstützen sich Detlef und Kate in allen Lebenslagen!

Erst im September vergangenen Jahres feierte das Ehepaar seinen Hochzeitstag. "Elf Jahre verheiratet, dreizehn zusammen. Du bist der beste Partner in der Liebe, im Leben und im Business – mein bester Freund! Lass uns so bleiben, ich liebe dich", widmete Kate ihrem Mann auf Instagram und zeigte ihre großzügige Liebe.

