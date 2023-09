Detlef D! Soost und seine Kate feiern elften Hochzeitstag

Wie süß! Schon seit über einem Jahrzehnt sind Detlef D! Soost (53) und seine Kate Hall (40) ein Herz und eine Seele. 2010 hatten die beiden Popstars-Bekanntheiten dann ihre gemeinsame Tochter Ayana auf der Welt begrüßen dürfen – zwei Jahre später traten der Tanzcoach und die Sängerin dann vor den Traualtar. Der große Tag jährt sich nun erneut: Detlef und Kate feiern ihren Hochzeitstag!

Auf Instagram teilt die Moderatorin eine niedliche Bilderreihe mit ihrem Ehemann. Darauf schießen Detlef und Kate entweder niedliche Selfies im Urlaub oder arbeiten Seite an Seite zusammen an einem Set. "Elf Jahre verheiratet, dreizehn zusammen. Du bist der beste Partner in der Liebe, im Leben und im Business – mein bester Freund! Lass uns so bleiben, ich liebe dich", schwärmt Kate dazu und wünscht ihrem Mann alles Gute zum Hochzeitstag.

Vor einigen Jahren schon hatte Kate auf ihrem Social-Media-Profil verraten, wie Detlef und sie ihre Ehe am Leben halten. "Intellektuelle Gespräche, respektvoller Umgang miteinander, Zeit verbringen in der Natur (am liebsten am Strand)", hatte sie damals zu einem niedlichen Video mit ihrem Mann im Urlaub geschrieben.

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost

RTLZWEI Detlef D! Soost bei "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen"

Instagram / katehallofficial Kate Hall und Detlef D! Soost, TV-Stars

