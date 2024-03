Jenelle Evans in Angst: Nächtlicher Einbruchversuch ins Haus

Jenelle Evans erlebte die wohl schlimmste Nacht aller Zeiten! Normalerweise macht die Teen Mom-Bekanntheit durch ihre verkorksten Familienverhältnisse auf sich aufmerksam. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, ihren Sohn Jace (14) für Aufmerksamkeit auszunutzen. Nun soll ihr Partner David Eason auch noch die Ehe nach sechs Jahren beenden wollen. Aktuell hat die 32-Jährige aber ganz andere Probleme: Ein Mann versuchte, in Jenelles Haus einzudringen!

In der Nacht sei plötzlich ihre Überwachungskamera angegangen und die Hunde hätten wie wild gebellt, erzählt sie auf TikTok. Daraufhin habe Jenelle einen Fremden an ihrem Haus gesehen: "Er riss so fest er konnte an meiner Hintertür. Ich saß da und flippte aus, schließlich rief ich den Notruf." Sie habe total viel geweint und schreckliche Angst gehabt. Schließlich sei der Unbekannte aber noch vor dem Eintreffen der Polizei im Wald des 10-Hektar-Grundstücks verschwunden.

Zu dem Zeitpunkt sei auch Jenelles Sohn im Haus gewesen und habe die Geschehnisse live miterlebt. Deshalb habe die dreifache Mutter auch keinen Gebrauch von ihrer Schusswaffe gemacht, um den Eindringling abzuschrecken: Sie habe den Jungen vor einem weiteren "traumatischen Ereignis" bewahren wollen.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans im Oktober 2022

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im August 2023

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, Dezember 2023

