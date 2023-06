Nach "Let's Dance": Konnte Mimi Kraus sein Gewicht halten?

Michael Kraus (39) spricht Klartext! Der Handballer hatte an der Seite von Profitänzerin Mariia Maksina (25) bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance teilgenommen – in Folge Acht war jedoch der Traum auf den Titel geplatzt. Dennoch schien der Sportler viel Spaß am Tanzen gefunden zu haben. Und nicht nur das! Durch das strenge Training waren die Kilos gepurzelt, was wohl besonders seine Frau Isabel erfreute. Doch konnte Mimi sein Gewicht nach der Show halten? Promiflash hat nachgefragt!

"Ich habe tatsächlich wieder fünf bis sechs Kilo drauf, aber es fehlen noch sechs Kilo zu meinem Kampfgewicht", plaudert er gegenüber Promiflash aus. Jetzt versuche er aber sein Gewicht zu halten. "Wenn man dann wieder normales Krafttraining macht, dann ist man ruckzuck wieder auf 110 Kilo und das wird wahrscheinlich nicht ausbleiben", berichtet der Handball-Weltmeister aus 2007 weiter. Wenn er wieder abnehmen wolle, würde er aber einfach wieder anfangen zu tanzen.

Mimis Frau war schwer begeistert davon, dass ihr Gatte so viel abgespeckt hat. "Ich glaube, ich habe ihn […] noch nie so schlank gesehen, ehrlich gesagt. Noch nie. Körperlich ist es schon eine Umstellung", gab sie während der Dreharbeiten zu "Let's Dance" lachend im RTL-Interview zu. Seine neuen Proportionen seien noch sehr ungewohnt. "Ich bin beeindruckt. Vorher konntest du keinen Schneidersitz und jetzt…", richtete Bella direkt an ihren Mann.

Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / mimikraus YouTuberin Bella Kraus mit ihrem Ehemann Mimi

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mimi so offen darüber spricht? Ich finde es toll! Ich finde es nicht so besonders… Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de