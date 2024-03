Tori Spelling verbringt Zeit mit Ex-Mann Dean McDermott

Ist das Kriegsbeil begraben? Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) hatten im Juni 2023 verkündet, dass sie sich getrennt haben. Trotz ihrer 17-jährigen Ehe kam es zwischen der Beverly Hills, 90210-Darstellerin und dem kanadischen Schauspieler zu einem Rosenkrieg. Der Ex der Schauspielerin packte über die Trennung und Co. aus, was die Blondine unangebracht fand. Jetzt kommt es zu einem Wiedersehen – Tori und Dean verbringen Zeit miteinander.

Page Six berichtet, dass die zwei vor wenigen Tagen erstmals seit ihrer Trennung gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. Tori und Dean wurden in einem Park in Agoura Hills, Kalifornien, abgelichtet. Es wirkte so, als würde das Ex-Paar eine angeregte Unterhaltung führen. Die beiden sollen entspannt gewesen sein – sie sollen zudem höflich miteinander umgegangen sein. Worum es bei Tori und Deans Treffen ging, ist nicht bekannt.

Nach der Scheidung soll sich die 50-Jährige wacker geschlagen haben. Toris Mutter erklärte gegenüber Fox News Digital: "Es geht ihr großartig." Candy Spelling (78) betonte im Anschluss: "Wissen Sie was? [Es geht ihr] so gut, wie man es erwarten kann. Sie ist eine Überlebenskünstlerin."

Anzeige

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im November 2019

Anzeige

Instagram / torispelling Candy mit ihrer Tochter Tori Spelling, September 2022

Anzeige

Glaubt ihr, dass Tori Spelling und ihr Ex Dean sich vertragen haben? Nee, das dauert noch. Ja, sie scheinen sich anzunähern. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de