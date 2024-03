Übernimmt Prinz Harry bald Pflichten seines Vaters Charles?

Kann es sein? Erst vor wenigen Wochen sorgte das britische Königshaus für besorgniserregende Nachrichten. König Charles (75) ist an Krebs erkrankt. Die Diagnose des Monarchen bedeutete nicht nur eine große Veränderung für ihn selbst – da er von all seinen aktuellen Pflichten zurücktrat – sondern vor allem auch für seinen ältesten Sohn. Doch soll nicht nur Prinz William (41) die Aufgaben seines erkrankten Vaters übernehmen: Angeblich könnte Charles schon bald auch Sohn Harry um Unterstützung bitten.

Gegenüber der New York Post erklärt ein royaler Experte nun: "Es ist möglich, dass der König angesichts der jüngsten Ereignisse, bei denen er sich nicht zu 100 Prozent auf andere Familienmitglieder verlassen kann, Harry bitten könnte, andere Aufgaben zu übernehmen." Zwar sei der royale Rotschopf schon seit geraumer Zeit kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie, jedoch hebe dies nicht seinen allgemeinen Status als Familienmitglied auf. Außerdem sei er aufgrund seines Titels als Staatsrat "technisch in der Lage, für den König einzuspringen."

Es sei jedoch noch ein langer Weg bis zu dem Punkt, an dem Charles sich tatsächlich an seinen jüngsten Sohn wenden würde. Dennoch könnten die beiden schon bald weitaus weniger Kilometer trennen. Angeblich sollen Harrys (39) Umzugspläne nach Großbritannien langsam Gestalt annehmen, wie ein Insider gegenüber OK! Magazine ausplauderte.

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2022

