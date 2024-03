Victoria Swarovski macht schlüpfrigen Witz bei "Let's Dance"

Wie unangenehm! Victoria Swarovski (30) moderiert seit 2018 zusammen mit Daniel Hartwich (45) die Show Let's Dance. Sie ist die Nachfolgerin von Sylvie Meis (45) und hat sich seitdem den ein oder anderen unangenehmen Fauxpas geleistet. Kein Wunder, die Show dauert schließlich fast vier Stunden, da rutscht ihr wohl ab und zu ein unangenehmer Kommentar heraus. Auch dieses Mal konnte sich Victoria nicht zurückhalten und überrumpelte ihren Kollegen wohl mit einem unangebrachten Spruch.

Am Freitag lief die zweite Folge der neuen Staffel "Let's Dance". In diesem Jahr sind unter anderem der "Bergdoktor"-Darsteller Mark Keller (58) und auch Sarah Connors (43) Schwester Lulu Lewe dabei. Zwischen den Tänzen leistete sich die Moderatorin jedoch offenbar einen schlechten Witz. Den Zuschauern fiel auf, dass Daniel etwas schmaler wirkte, woraufhin Victoria ihm eine Möhre mit einer Schleife überreichte. "Beiß mal rein. Du willst nicht wissen, was ich mit der Karotte schon alles gemacht habe", sagte die 30-Jährige. Doch Daniel konterte knapp: "Nein, das will ich wirklich nicht wissen."

Das war nicht die einzige Überraschung an diesem Abend. Die Komikerin Maria Clara Groppler (24) musste nach der zweiten Folge die Tanzshow verlassen. Nicht nur sie wirkte enttäuscht, auch die Fans konnten es nicht fassen. "Ich bin entsetzt! Ich hätte mit Tillman gerechnet, und mir tut es für beide leid. Sie hatte wirklich Potenzial!", kommentierte ein User auf Instagram.

Getty Images Daniel Hartwich and Victoria Swarovski, 2024

Getty Images Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Getty Images Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin bei "Let's Dance" 2024

