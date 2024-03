Keine Tür: Bradley Cooper und Tochter gehen zusammen auf Klo

Bradley Cooper (49) und seine sechsjährige Tochter Lea (6) pflegen eine ungewöhnliche Badroutine, die die Grenzen der Privatsphäre innerhalb ihres Zuhauses neu definiert. In dem Podcast "Armchair Expert" mit Dax Shepard (49) enthüllt der Oscar-nominierte Schauspieler nun, dass er keine richtigen Türen und Wände zu Hause habe. Dies führt dazu, dass Vater und Tochter während ihrer Badezeit Gespräche führen: "Wir unterhalten uns, wenn ich auf der Toilette bin und sie in der Badewanne; das ist sozusagen die Regel", lacht der "Maestro"-Darsteller. Die unkonventionelle Raumaufteilung scheint für die beiden jedoch perfekt zu funktionieren.

Auch Dax scheint Erfahrung mit dieser Situation zu haben. Im weiteren Gespräch mit Bradley offenbart er dann nämlich, dass seine Kinder ihn nicht in Ruhe lassen wollen, wenn er im Bad ist. "Die Mädchen spazieren rein und raus. [...] Sie sitzen und reden mit mir, etwa einen Meter von mir entfernt und es ist schrecklich dadrin", witzelt der Ehemann von Kristen Bell (43). Im Gegensatz zu Bradley hat der Podcaster aber tatsächlich Türen in seinem Haus. "Mein Schlafzimmer, die Badewanne und die Toilette und das Bett sind alle im selben Raum. Es ist 24/7, Alter! Es gibt keine Türen", gibt der 49-Jährige weitere Einblicke.

Eine Entwicklung, die sich der "Hangover"-Star als kleines Kind wohl nicht vorstellen konnte. Denn Bradley ist in einer Umgebung aufgewachsen, die das komplette Gegenteil seiner jetzigen Lebensweise war: "Das Interessante daran ist, dass ich nicht so aufgewachsen bin. Überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ich meinen Vater jemals auf der Toilette gesehen habe, bis er krank wurde." Heute fühlt er sich "vollkommen wohl" mit seiner offenen Art. Ein Aspekt, der ihm in seiner Schauspielkarriere wohl zugutekommt. Denn für seinen Film "Nightmare Alley" musste er sechs stundenlang völlig nackt vor der Filmcrew sein! "Der Inhalt des Films, das, was wir erforschen wollten, verlangte von uns, dass wir nackt sind, emotional und gefühlsmäßig", schildert Bradley.

Emotional war wohl auch dieser Moment für den Hollywood-Star. Seine Tochter Lea begleitete ihn im Dezember vergangenen Jahres auf die Premiere von "Maestro". Hand in Hand posierten sie für die Fotografen. Die Sechsjährige schmiss sich für diesen Anlass in ein elegantes langes Kleid mit Leopardenmuster. Dazu trug sie goldfarbene Ballerinas und eine rote Tasche. Die Kleine stahl allen die Show und demonstrierte, dass sie nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im Rampenlicht eine natürliche Präsenz besitzt. Denn tatsächlich hat sie auch einen kleinen Auftritt in dem Streifen, für den ihr Vater die Regie geführt hatte.

Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

Bradley Cooper im Januar 2024

Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea und dem "Maestro"-Cast, Dezember 2023

