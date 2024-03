Konnte Joko "Wer stiehlt mir die Show?" zurückgewinnen?

Ist er wieder derjenige, der den Ton ansagt? Ab Februar startete Wer stiehlt mir die Show? mit der siebten Staffel. Klaas Heufer-Umlauf (40), Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und eine Wildcard wollen Joko Winterscheidts (45) Quizsendung an sich reißen – vergangene Woche gelang dies Klaas. Der Entertainer durfte daher die heutige Sendung moderieren. Ob Klaas ein zweites Mal gegen seinen Kumpel und Erzfeind Joko gewinnen konnte?

Die erste Kandidatin, die sich geschlagen geben musste, war Katrin Bauerfeind (41). Die Moderatorin sprang für Sarah ein, die krankheitsbedingt ausfiel. Nach der zweiten Gewinnstufe hatte Lena die wenigsten Punkte, was für sie das Aus bedeutete. Im Halbfinale standen somit Joko und der Wildcard-Gewinner Simon – in der vorletzten Kategorie "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen" schaffte es das TV-Gesicht mit sieben Punkten ins Finale. In der Endrunde kam es dann zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden TV-Stars: Mit fünf zu vier Punkten konnte Joko sich seine Show zurückerobern.

Bereits zu Beginn der Folge zeigten sich die Zuschauer begeistert. Denn Klaas' sorgte mit seinem spektakulären Opening für einen echten Wow-Moment: Im Einspieler sprang der 40-Jährige mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug – im Studio sang er dann mit Lena den Titelsong. "Klaas kann es einfach", war nur einer von zahlreichen begeisterten Kommentaren auf der Plattform X.

Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Klaas Heufer-Umlauf bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024

Anzeige

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024

Anzeige

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Klaas Heufer-Umlauf bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de