Nach Hochzeit: Christine Browns Ehemann nimmt neun Kilo ab!

Er kann stolz auf sich sein! Christine Brown (51) war als eine der vier Ehefrauen von Kody Brown (55) bekannt geworden – die beiden haben sechs gemeinsame Kinder. Mittlerweile ist die polygame Ehe aber gescheitert und die Alle meine Frauen-Bekanntheit fand eine neue Liebe: David Woolley ist der neue Mann an ihrer Seite. Vergangenes Jahr traten die beiden dann auch vor den Traualtar. Nun berichtet Christine vom Abnehmerfolg ihres Mannes!

"Vor ein paar Monaten hat David aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, Limonade zu trinken und Zucker zu essen. Ich habe ihm ein paar Nahrungsergänzungsmittel gegeben und er hat neun Kilogramm abgenommen, einfach so", berichtet die 51-Jährige in ihrer Instagram-Story. Doch der Gewichtsverlust ihres Liebsten löst auch Missmut bei Christine aus: "Wisst ihr, wie hart ich arbeite, um neun Kilogramm zu verlieren? […] Das ist einfach wirklich, wirklich superfrustrierend! Ich arbeite so hart, um diese neun Kilogramm zu verlieren!"

Doch was hält eigentlich Ex-Mann Kody von Christines neuer Beziehung? Bei "Alle meine Frauen" sprach der US-Amerikaner mit seiner Ehefrau Robyn über die Trauung seiner Ex: "Diese Hochzeit geht mich einfach nichts an. Christine braucht ja nicht meine Erlaubnis oder so etwas." Dennoch wurde klar, dass die Situation nicht spurlos an ihm vorbeigegangen war. "Es ist trotzdem schwierig für mich, nicht an diese Hochzeit zu denken. Immerhin waren wir 25 Jahre zusammen", äußerte sich Kody emotional.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, US-Realitystar

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und Kody Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de