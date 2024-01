Hochzeit von Ex Christine: So denkt Kody Brown darüber!

Kody Brown (55) offenbart seine Gefühle. Seit Jahren wird in dem Reality-TV-Format Sister Wives seine polygame Ehe mit vier verschiedenen Frauen porträtiert: Christine (51), Janelle (54), Meri (53) und Robyn Alice Brown (45). Doch innerhalb von 14 Monaten verließen ihn drei seiner vier Frauen, sodass der US-Amerikaner mittlerweile in einer monogamen Ehe mit Robyn lebt. Seine Ex-Frau Christine ist nun wieder unter der Haube – was denkt Kody darüber?

Im Hochzeitsspezial von "Sister Wives" wird gezeigt, wie Christine David Woolley im Kreise ihrer Liebsten das Jawort gibt. Ihr Ex-Mann Kody steht nicht auf der Gästeliste. "Diese Hochzeit geht mich einfach nichts an. Christine braucht ja nicht meine Erlaubnis oder so etwas", äußert sich der 54-Jährige dazu im Gespräch mit seiner Ehefrau Robyn. Er wünsche dem frisch vermählten Ehepaar alles Gute und freue sich für ihr Glück. Am Ende des Gesprächs zeigt er sich dann aber doch von einer emotionaleren Seite: "Es ist trotzdem schwierig für mich, nicht an diese Hochzeit zu denken. Immerhin waren wir 25 Jahre zusammen."

Nicht allen einstigen Ehefrauen stand der 18-fache Vater nach dem Ehe-Aus so freundlich und versöhnlich gegenüber. Während der "Sister Wives"-Star Christine viel Glück in ihrer neuen Beziehung wünschte, fand er gegenüber seiner Ex-Frau Meri bei ihrem Trennungsgespräch harte Worte.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023

Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de