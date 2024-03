Schon so groß! Liam Payne teilt ein Bild seines Sohnes Bear

Wie groß er doch geworden ist! Der Sänger Liam Payne (30) ist durch One Direction bekannt geworden. Die Boyband formierte sich 2010 im Rahmen der Talentshow X Factor. Zu der Zeit lernte er auch seine zukünftige Freundin und Mutter seines Sohnes kennen. Die Sängerin Cheryl Cole (40) war Jurorin, als er für die Show 2008 zum ersten Mal vorsang. 2016 gaben sie ihre Beziehung bekannt und im März 2017 wurde ihr Sohn Bear (6) geboren. Nun teilte Liam ein Bild mit seinem Kleinen!

Der Künstler und seine Ex-Freundin Cheryl halten ihren Sohn so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun gab Liam auf Instagram nach langer Zeit mal wieder einen Einblick in sein Privatleben. Auf dem Foto erkennt man den Hinterkopf des Sechsjährigen, wie er in Richtung einer Anzeigewand schaut, auf der sein Vater zu sehen ist. In der Caption schreibt das ehemalige Boyband-Mitglied: "Eines Tages möchte ich auf einer Werbetafel sein, Papi."

Die Fans scheinen von dem Post absolut entzückt zu sein. Unter dem Bild sammeln sich unzählige Kommentare. "Wie süß ist er bitte!", schwärmt ein User im Netz. Seine Follower können kaum glauben, dass der kleine Bear gar nicht mehr so klein ist. "Er ist schon so groß – es scheint, als wäre er erst gestern geboren!", schreibt ein Fan. Liam und Cheryls Sohnemann wird im März schon sieben Jahre alt.

Instagram / liampayne Liam Payne und Cheryls Sohn Bear, 2024

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRITs 2018

Getty Images Liam Payne in Manchester im Juni 2023

