"Besessen": Khloé Kardashian teilt Bilder von ihren Kindern

Wie süß! Durch die Realityshow Keeping up with the Kardashians wurden Khloé (39) und die restlichen Kardashians weltberühmt. Seitdem sind sie ein fester Bestandteil der Reality-TV-Welt und eine der einflussreichsten in der Öffentlichkeit stehenden Familien. Auch als Moderatorin konnte sie sich bereits beweisen und als Fitness-Influencerin inspirierte sie viele ihrer Fans zu einem gesünderen Lebensstil. Jetzt gibt Khloé ihren Fans auf Social Media einen Einblick in ihr Leben als zweifache Mutter.

Vor Kurzem teilte die 39-Jährige eine Reihe von Fotos auf Instagram, auf denen ihre beiden Kinder True (5) und Tatum (1) zu sehen sind. Der 19 Monate alte Tatum posiert lächelnd in seiner braunen Jacke und einer etwas zu groß geratenen Baseballmütze. Khloés Tochter True Thompson lächelt auf einem weiteren Schnappschuss glücklich in die Kamera. "Besessen von ihnen", wählt Khloé als Bildunterschrift zu ihrem Post.

Auch ihre Fans scheinen von der Bildstrecke begeistert zu sein: "Sie sind so süß", schwärmt ein Fan unter dem Beitrag. "Absolut bezaubernd, wie sich die große Schwester um ihren Bruder kümmert", schreibt ein weiterer und "Oh Mann... die sind ja so süß!", ein anderer.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum und Tochter True

Getty Images Khloé Kardashian

