Eine Woche Pause: Warum nimmt sich Königin Camilla Auszeit?

Königin Camilla (76) hat derzeit unglaublich viel zu tun. Deshalb gönnt sich die Gemahlin von König Charles (75) nun auch ihre wohlverdiente Pause – eine Woche lang wird sie sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Doch die Autorin Angela Levin, die bereits öfter über sie geschrieben hat, ist sich sicher: Es besteht kein Grund zur Sorge. "Camilla fliegt bei Terminen zum Beispiel früher zurück, wenn es möglich ist. Sie tut so viel sie kann, aber wenn sie erschöpft ist, tritt sie kürzer. Für eine kurze Zeit sieht man sie dann nicht. An solchen Tagen ruht sie sich aus und sieht ihre eigene Familie", so Angela.

"Sie erledigt ihren Job mit sehr viel Hingabe und arbeitet härter als je zuvor. Sie ist sehr beschäftigt und pflichtbewusst. Im Gegensatz zu Charles, der Tag und Nacht arbeiten könnte, nimmt Camilla sich aber Auszeiten, wenn es nötig ist", erklärt Angela weiter. Der Grund für Camillas angespannte Situation liegt laut Bunte wahrscheinlich hauptsächlich an den krankheitsbedingten Ausfällen im britischen Königshaus: Prinzessin Kate (42) musste zunächst eine Bauchoperation durchstehen, von der sie sich wohl bis Ostern erholen muss. Daher nahm ihr Mann Prinz William (41) eine Auszeit, um seine Liebste zu unterstützen. Kurz danach wurde bei König Charles Krebs diagnostiziert und auch er musste für eine kurze Zeit kürzertreten.

Die Königsgemahlin nahm dagegen zuverlässig ihre Pflichten wahr und vertrat die britische Krone gebührend. Camilla wird wohl ihre Pause nutzen, um neue Kräfte zu sammeln. "Sie liest unwahrscheinlich gerne, flüchtet sich geradezu in Bücher. Auch lange Spaziergänge oder Ballettübungen halten sie fit", meint Angela. Zudem pflegt die Königin ein sehr enges Verhältnis zu ihren Kindern und Enkeln. Am 11. März wird das Volk Camilla bei den Feierlichkeiten zum Commonwealth Day wieder jubelnd begrüßen können.

