Emmanuel Macrons Stieftochter litt unter Affäre ihrer Mutter

Für Tiphaine Auzière war es damals nicht leicht! Anfang der 1990er-Jahre lernten sich der heutige Präsident von Frankreich, Emmanuel Macron (46), und seine Ehefrau Brigitte (70) kennen. Das Besondere: Die jetzige First Lady war damals eine verheiratete Französischlehrerin und Emmanuel ihr 25 Jahre jüngerer Schüler. Trotz der erschwerten Bedingungen fanden sie zueinander: Seit 2007 sind sie sogar Mann und Frau. Brigittes Tochter Tiphaine litt damals sehr unter der ungewöhnlichen Beziehung, wie sie jetzt verrät!

Die Première Dame brachte in die Beziehung ihre drei Kinder Sébastien, Laurence und die jüngste Tochter Tiphaine mit. Das Nesthäkchen war gerade einmal zehn Jahre alt, als Emmanuel in ihr Leben trat. Im Interview mit Paris Match spricht sie nun erstmalig über die Ereignisse aus ihrer Perspektive. "Wir lebten in einer kleinen Provinzstadt. Jeder wusste alles", beginnt die Anwältin zu erzählen. Als Teenagerin hatte sie es damals nicht leicht. "Die Angriffe, die Verleumdungen, die Urteile sind sehr verletzend gewesen", gesteht die heute 40-Jährige.

Trotzdem ist Tiphaine nun froh darüber, wie alles gekommen ist. "Eine Neukomposition kann eine Bereicherung sein", bemerkt sie positiv. Sie hatte so nicht nur einen geliebten Vater, sondern auch einen Stiefvater, tröstet sie sich.

