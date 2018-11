Damit hat Angela Merkel (64) wohl nicht gerechnet! Am Wochenende traf die Kanzlerin bei einer Gedenkfeier in Frankreich auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (40). Seite an Seite schritten die Staatsoberhäupter an den Besuchern vorbei und begrüßten die vielen Gäste. Für ein Foto stellten sie sich gemeinsam mit einer alten Dame vor die Menschenmenge. Die schien über das Zusammentreffen mit ihrem Präsidenten sichtlich erfreut gewesen zu sein – und verwechselte die deutsche Bundeskanzlerin mit Macrons Ehefrau!

Als sie zwischen Emmanuel Macron und Angela Merkel für ein Foto posierte, wandte sich die 101-jährige Französin an die Frau zu ihrer Linken und fragte: "Sind Sie Frau Macron?" Darauf reagierte die Kanzlerin sichtlich gelassen, wie in einem Video der Deutschen Presseagentur zu sehen ist. Sie versuchte die Dame sogar aufzuklären, indem sie auf Französisch sagte: "Ich bin die Kanzlerin von Deutschland!" Das schien die alte Frau noch mehr zu faszinieren. Mit so einer Zusammenkunft habe sie im Leben nicht gerechnet.

Mit Macrons Ehegattin Brigitte Macron (65) hat Merkel äußerlich jedenfalls nichts gemein. Ganz anders mit Fußballerfrau Cathy Hummels (30) – die beiden stellten im vergangenen Jahr bei einer Begegnung fest, dass sie tatsächlich im Partnerlook erschienen.

Kommersant Photo Agency/Action Press Angela Merkel und Emmanuel Macron bei der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs in Frankreich

Mikhail Metzel / TASS Emmanuel Macron, Angela Merkel und Brigitte Macron bei einer Gedenkfeier in Frankreich

Getty Images / Sean Gallup Angela Merkel bei der Bundespressekonferenz im August 2017 in Berlin

