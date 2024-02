Zendaya und Timothée Chalamet strahlen im "Dune"-Partnerlook

Zendaya Coleman (27) und Timothée Chalamet (28) zeigen, dass sie ein Team sind! Der Science-Fiction-Streifen Dune schlug in den Kinokassen ein wie eine Bombe. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Zuschauer sich sehnlichst die Fortsetzung der Buchverfilmung wünschen. Um den neuen Film zu promoten, reisen die beiden Hauptdarsteller aktuell um den Globus und heizen ihren Fans auf dem roten Teppich ordentlich ein. In Südkorea präsentieren sich Timothée und Zendaya nun im futuristischen Partnerlook!

Für eine Pressekonferenz schmissen sich die beiden Schauspieler am Mittwoch in jeweils ganz besondere Outfits. In langen Overalls, die stark an Raumanzüge erinnern, posierten die beiden für die Kameras. Damit fingen die zwei perfekt die Stimmung ihres neuesten Filmes ein – schließlich spielt die Handlung auf fernen Planeten. Während Zendaya sich in einem lachsfarbenen Anzug präsentierte, zeigte sich ihr Co-Star in einer grauen Variante des Looks.

Während Timothée und Zendaya nun wie ein absolutes Dream-Team wirken, war ihr Start eher holprig. "Wir waren im selben Flieger und ich bin im Flughafen hingefallen und das war technisch gesehen unser erstes Treffen", hatte die Euphoria-Darstellerin bei "Jimmy Kimmel Live" berichtet. Doch auf Hilfe ihres Kollegen habe sie nicht zählen können. "Ich kannte sie nicht! Ich wusste nicht, was ich tun sollte!", hatte der 28-Jährige hilflos sein tatenloses Herumstehen erklärt.

