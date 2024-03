Nach Auftritt für 5,5 Millionen Euro: Rihanna erntet Kritik

Rihanna (36) kommt gar nicht gut an! Seit einigen Jahren war es musikalisch eher still um die international gefeierte Sängerin geworden. Vor wenigen Tagen kehrte die "Take a Bow"-Interpretin dann auf die Bühne zurück – sie wurde nämlich für eine Hochzeit in Indien gebucht. Dafür erntet sie nun jedoch Kritik: Die Fans sind ziemlich enttäuscht von Rihannas Darbietung auf der Party!

Auf der Plattform X machen die Fans ihrer Enttäuschung Luft. "Ich bin angepisst, weil ihr Millionen für diese Performance bezahlt wurden und sie eine 'hier bitteschön' Energie mitbringt!", schreibt ein Nutzer empört und erklärt: "Sie sieht zwar wunderschön aus, aber es wirkt so, als hätte sie für ihren Auftritt nicht lange geprobt oder ihn professionell durchdacht!" Dieser Meinung sind auch zahlreiche weitere Nutzer – einer kommentiert beispielsweise: "Ri ist die faulste Performerin überhaupt!"

Für ihre Darbietung bei der indischen Feier anlässlich einer bevorstehenden Hochzeit des Milliardärs Anant Ambani und Radhika Merchant wurde Rihanna mit stolzen 5,5 Millionen Euro entlohnt. Wie TMZ berichtet, wurde sie auf der Bühne von mehreren Tänzern unterstützt, während sie in einem glitzernden grünen Kleid einige ihrer Hits zum Besten gab.

Varinder Chawla / MEGA Rihanna mit Fans am Flughafen in Mumbai

Getty Images Rihanna, Musikerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

