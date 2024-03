Für 5,5 Millionen Euro: Rihanna singt auf Party in Indien!

Was für ein Auftritt! Rihanna (36) zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Seit einiger Zeit widmet sie sich allerdings eher ihren Mode- und Kosmetikfirmen sowie ihrer Familie. Nach sieben Jahren Pause hatte die "Rude Boy"-Interpretin beim Super Bowl 2023 performt, seitdem ist es musikalisch eher ruhig bei ihr. Doch dieses Wochenende kehrte Rihanna für eine Pre-Hochzeitsfeier in Indien zurück auf die Bühne – und kassierte dafür ziemlich viel Geld!

Für den Milliardenerben Anant Ambani, der im Juli seine Verlobte Radhika Merchant heiraten wird, fand am Freitag ein großes Event in Mumbai statt. Die 36-Jährige wurde extra dafür eingeflogen. Wie TMZ berichtet, lieferte sie auf einer riesigen Bühne eine heftige Show ab: In einem engen grünen Kleid sang sie Hits wie "We Found Love" oder "Work" und wurde dabei von einigen Tänzern unterstützt. Für diesen speziellen Auftritt soll der Vater des Bräutigams keine Kosten und Mühen gescheut haben: 6 Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) soll Rihanna für das Konzert bekommen haben.

Ob Rihanna nun wieder regelmäßiger auf der Bühne steht? Gut möglich – denn laut einem Insider soll sie an einer großen Comeback-Tour arbeiten. "Der Vertrag wurde geschlossen, um eine Welttournee zu ermöglichen. Ihr kreatives Team arbeitet in aller Stille in Los Angeles daran, alles zusammenzustellen, während sie ihre Familie großzieht", hatte die Quelle vor einigen Monaten gegenüber Mirror ausgeplaudert.

