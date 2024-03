Robert Geiss verzweifelt: Seine Töchter lernen Autofahren

Seine Geduld wird auf die Probe gestellt. Robert (60) und Carmen Geiss (58) leben gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Shania (19) und Davina (20) ein Leben im absoluten Luxus. Daran lassen sie ihre Fans regelmäßig bei Die Geissens teilhaben. Jedoch kommt es da auch immer mal wieder zu den weniger luxuriösen Momenten. Denn das Thema Autofahren stellt nun vor allem die beiden Sprösslinge vor eine echte Herausforderung. Shania und Davina bringen Papa Robert zur absoluten Verzweiflung.

Bei "Die Geissens" stellt der 60-Jährige fest, dass seine Töchter nie gelernt haben, wie ein Schaltwagen gefahren wird. Das will er daraufhin umgehend ändern und schnappt sich die beiden für eine persönliche Vater-Tochter-Fahrstunde. Schon die Suche nach der Kupplung stellt sich als Herausforderung dar. Als es für Shania dann endlich so weit ist, meint die nur: "Ich habe Angst." Und das wohl auch zu Recht: Denn der jüngste Geiss-Nachwuchs soll den Toyota seiner Eltern geradewegs den Berg hochfahren und kommt dabei an seine Grenzen. Nach nur kurzer Zeit würgt sie den Motor ab und rollt den Berg hinunter – zum Schreck ihres Vaters. "Du kannst es nicht, geh. Jetzt können wir uns eine neue Kupplung kaufen", meint Robert und beendet die Fahrstunde kurzerhand.

Nach dem verpatzten Versuch ihrer Schwester wagt sich auch Davina an die Kupplung. Während sie sich zunächst besser als Shania anstellt, ist auch ihr Fahrabenteuer nur von kurzer Dauer. "Ganz, ganz schlimm. [...] Unmöglich zu fahren", heißt ihr Fazit nach dem mehrfachen Abwürgen. Und auch Robert findet deutliche Worte: "Wie sich meine Kinder gerade beim Fahren anstellen, funktioniert das nicht."

Shania Tyra Geiss, TV-Persönlichkeit

Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

Davina Shakira Geiss, TV-Bekanntheit

