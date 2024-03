Steckt das etwa hinter Gabriel Kellys "Let's Dance"-Erfolg?

Gabriel Kelly (22) wird geradezu überschüttet mit Lob. Der Sohn von Angelo Kelly (42) zeigt in der aktuellen Staffel von Let's Dance sein Tanztalent – mit großem Erfolg! Bereits in der Kennenlernshow hatte es Punkte für den Promi-Spross geregnet und er hatte sogar die begehrte Wildcard ergattern können. Auch am vergangenen Freitag sicherte sich der Musiker den ersten Platz im Jury-Ranking. Was ist sein Geheimnis? "Malika, die gibt mir Schokolade, ist streng, aber auch lieb – das ist einfach alles. Das ist super", plaudert Gabriel in einem Interview mit RTL aus.

Ob das etwa wirklich alles ist? Im Gespräch beteuert Gabriel aber weiter, dass er keinerlei Tanzerfahrung habe: "Nein, wirklich. Ich habe erst zwei Wochen vorher angefangen." Der Sänger selbst scheint noch nicht recht glauben zu wollen, dass womöglich ein kleines Tanztalent in ihm steckt. "Vielleicht lag mir der Tanz einfach", vermutet er und wolle erst einmal abwarten, "was die Zeit bringt". Seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) könnte aber kaum glücklicher mit ihrem Schützling sein. "Er ist ein sehr, sehr fleißiger Partner und das schätze ich sehr an ihm", erklärt sie.

Nicht nur die strenge Jury und Malika konnte Gabriel bislang bei "Let's Dance" begeistern. "Wie sympathisch und witzig ist Gabriel bitte", "Absolute Überraschung! Richtig, richtig gut getanzt! Ich freue mich richtig auf weitere Tänze von ihm" oder "Was für ein sympathischer junger Mann", schwärmten die Zuschauer auf Instagram von dem neuen Kandidaten. Für sie ist er offenbar schon der Gewinner der Herzen.

Anzeige

Getty Images Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de