"Big Brother"-Diva? Sharon Osbourne bekommt eigenen Bereich

Sharon Osbourne (71) geht als absoluter A-Promi zum diesjährigen Celebrity Big Brother. So ganz ohne Extrawünsche geht das offenbar nicht. Wie Daily Mail berichtet, wird die Gattin von Altrocker Ozzy Osbourne (75) gar nicht mit den anderen Bewohnern zusammenwohnen, sondern ihren eigenen Bereich bekommen. "Sharon ist der Star von 'Celebrity Big Brother', also waren die Produzenten bereit, ihre Wohnsituation komfortabler zu gestalten, besonders in Anbetracht ihres Alters", erklärt eine Quelle des Senders. Die Moderatorin wird am Dienstagabend in ihre kleine Wohnung einziehen, in der sie dann auch ein eigenes Bad haben soll. Sie soll aber dennoch ein großer Teil der Show sein.

Das gesamte Luxusprogramm gibt es allerdings nicht. Wie das Magazin erfahren haben will, wird sie nämlich ohne jegliche Unterstützung in Sachen Beauty einziehen. Normalerweise wird sie von einem ganzen Team begleitet, das sich um Haare und Make-up kümmert. Dieses darf natürlich nicht mit in den Container. Sharon wird sich also in der Zeit dort selbst um die perfekte Frisur und ein frisches Make-up kümmern müssen. Allerdings wird dieser Zeitraum wohl nicht allzu lange andauern. Insidern zufolge wird sie nur kurz vom Großen Bruder überwacht. "Die Gage, die sie verlangte, war gigantisch und am Ende haben sie sich auf einen Deal geeinigt, der bedeutet, dass sie für eine kürzere Zeit kommt", offenbarte ein Insider gegenüber The Sun.

Im Vorfeld von "Celebrity Big Brother" ergriff die Produktion bereits Maßnahmen, denn offenbar ist Sharons Temperament schwer zu händeln. Sie musste einen Kurs in Sachen Respekt und Integration absolvieren. Ihr guter Freund und Moderator JJ Anisiobi kann das im People-Interview gut verstehen: "Das mit dem Respekt und der Inklusion ist lustig, denn Sharon ist oft bei mir im Talk [...] und wir haben ihr eine Liste mit Wörtern gegeben, die sie nicht sagen darf."

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit, und Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

