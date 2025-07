Sharon Osbourne bedankt sich unter Posts für Anteilnahme

Sharon Osbourne (72), die Ehefrau des verstorbenen Rockstars Ozzy Osbourne (✝76), hat sich jetzt erstmals zu den zahlreichen öffentlichen Beileidsbekundungen geäußert. Der "Prince of Darkness", wie Ozzy liebevoll genannt wurde, verstarb am Dienstag im Alter von 76 Jahren nach einem langen Kampf gegen Parkinson im Kreise seiner Liebsten in ihrem Anwesen in Buckinghamshire. Unter anderem reagierte Sharon auf einen Instagram-Post des Bush-Sängers Gavin Rossdale (59), der ein gemeinsames Bild mit den Worten "RIP OZZY - ein großartiger Mann, eine wahre Legende" geteilt hatte. Sharon kommentierte schlicht mit den Worten: "Gott segne dich." Auch auf den Radio-Tribut von Jack Saunders antwortete sie: "Jack, danke für deine Hommage an Ozzy heute Abend, Gott segne dich."

Der Tod des legendären Musikers hat weltweit für Trauer gesorgt und zahlreiche Reaktionen im Netz ausgelöst. Musiker wie Elton John (78) und Brian May (78) von Queen drückten ihre Bewunderung und ihr Mitgefühl aus. Elton John beschrieb Ozzy als wahren Pionier und als eine der lustigsten Personen, die er je getroffen habe. Yungblud (27) hingegen erinnerte sich an ihre letzte Begegnung: "Ich hätte nicht gedacht, dass du so früh gehst – das letzte Mal, als wir uns trafen, warst du so voller Leben und dein Lachen erfüllte den Raum." Zudem wird laut einer Quelle der britischen Zeitung The Sun überlegt, eine Gedenkfeier in seiner Heimatstadt Birmingham zu organisieren. Fans und Stars könnten dabei die Möglichkeit erhalten, dem Musiker die letzte Ehre zu erweisen und seine Lebensleistung zu feiern.

Ozzy Osbourne, der als Sänger von Black Sabbath weltberühmt wurde, hatte zuletzt mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen, darunter ein schwerer Sturz und die Diagnose Parkinson. Dennoch kehrte er vor 17 Tagen ein letztes Mal auf die Bühne zurück und wurde von Tausenden Fans in Birmingham gefeiert. In einer bewegenden Karriere, die Jahrzehnte umspannte, wurde er nicht nur als Musiker, sondern auch durch die Realityshow The Osbournes zum globalen Star. Seine Frau Sharon war dabei stets an seiner Seite – beruflich wie privat. In einem seiner letzten Interviews beschrieb Ozzy Sharon laut The Sun als seine "Seelenverwandte" und erklärte: "Aber bei allem, am Ende des Tages liebe ich sie mehr als alles andere auf der Welt."

Getty Images Sharon Osbourne bei einer Premiere am 17. Juni 2024 in Hollywood

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

