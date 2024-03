Dann startet die zweite Staffel von "House Of The Dragon"!

Die erste Staffel von House Of The Dragon begeisterte 2022 die Fans von Game of Thrones auf der ganzen Welt. Das Spin-off der beliebten Fantasy-Serie kann dabei nicht nur mit seiner spannenden Handlung, sondern auch mit seiner Besetzung glänzen. Derzeit befinden sich die Zuschauer in sehnsüchtiger Erwartung auf mehr. Nun steht auch tatsächlich ein ungefähres Startdatum für die neue Staffel fest! Casey Bloys, der Chef von HBO, teasert laut Variety eine Veröffentlichung im "frühen Sommer" an.

Für die zweite Staffel des Serienhits kehren auch wieder so einige beliebte Gesichter zurück. Unter anderem wird Matt Smith (41) erneut in die Rolle von Daemon Targaryen und Olivia Cooke (30) in den Charakter von Königin Alicent schlüpfen. Außerdem mit dabei werden Ewan Mitchell als Aemond, Tom Glynn-Carney als Aegon sowie Emma D'Arcy (31) als Prinzessin Rhaenyra sein. Laut der Fanseite "Winter is Coming" stehen in den neuen Folgen auch einige große Events an: "Es wird eine Verschwörung im Roten Bergfried geben, Rhaenys Targaryen wird wieder auf Meleys steigen und es wird nach weiteren Drachenreitern gesucht."

Wahrscheinlich wird es aber nicht nur bei einer zweiten Staffel von "House Of The Dragon". "Ich war zwei Tage lang mit Ryan Condal und seinem Autorenteam zusammen in einem Raum eingeschlossen, um über die dritte und vierte Staffel von 'House Of The Dragon' zu sprechen", berichtete der Autor von "Game of Thrones", George R. R. Martin (75) in seinem Blog "Not a Blog". Offiziell bestätigt sind die weiteren Staffeln aber noch nicht.

Matt Smith, Schauspieler

Cast von "House of the Dragon"

