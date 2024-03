Engagierte Tish Cyrus Security wegen ihrer eigenen Tochter?

Die Beziehung von Tish Cyrus (56) und Dominic Purcell (54) hat schon für viel Drama gesorgt. Der Grund dafür ist, dass der Schauspieler vor seiner jetzigen Frau ihre Tochter Noah (24) gedatet haben soll. Nun verrät eine Quelle gegenüber ET ein krasses Detail zu ihrer Hochzeit im Sommer 2023: Die fünffache Mutter soll Sicherheitskräfte engagiert haben, um ihre Kinder Noah und Braison (29) von der Feier fernzuhalten. Außerdem soll die Managerin ihre jüngste Tochter auf Instagram blockiert haben, nachdem sie angefangen hatte, Dominic zu daten. Zum jetzigen Zeitpunkt folgen sich die "July"-Sängerin und ihre Mutter auf der Social-Media-Plattform.

In der Cyrus-Familie sorgt dieses Beziehungsdrama für Spannungen. Superstar Miley (31) war die Trauzeugin bei der Hochzeit ihrer Mutter. Allerdings behauptet der Insider, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hätte, dass Noah den "Prison Break"-Schauspieler vor Tish gedatet hatte. Zwischen der "Flowers"-Interpretin und ihrer Mama scheint momentan keine dicke Luft zu herrschen. Immerhin zeigten sie sich vor Kurzem gemeinsam bei den Grammy Awards. Tish war mit von der Partie, als ihre Tochter die Trophäen für "Record Of The Year" und "Best Pop Solo Performance" mit nach Hause nahm.

Tishs Fans sind sich uneinig, ob sie die Beziehung unterstützen sollen. Auf Instagram kommentiert ein Follower ein Bild der Promi-Mama mit ihrem Liebsten: "Hat er wirklich deine Tochter gedatet, bevor er mit dir zusammengekommen ist? Wenn ja, dann ist das absolut ekelhaft." Manchen Fans gefällt die neue Liebe der Ex-Frau von Billy Ray Cyrus (62) wiederum. "Es ist so schön, wie du von ihm redest. Ich freue mich so für euch beide!", schreibt eine Userin.

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus und ihr Partner Dominic Purcell

Getty Images Noah Cyrus, Miley Cyrus und Tish Cyrus im Jahr 2017

