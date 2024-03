Jason Kelces emotionale Rede: Auch Travis vergießt Tränen

Das geht auch einem harten Footballstar ganz nah! Am Montag blieb bei den Fans der Philadelphia Eagles sicher kein Auge trocken. Bereits vor einigen Wochen hatte Center Jason Kelce (36) die Überlegung angestellt, seine Karriere in der NFL beenden zu wollen. Für eine Entscheidung hatte er lange gebraucht, doch am Montag war es so weit: Bei einer tränenreichen Pressekonferenz verkündete er seinen Rücktritt. Und bei Jasons emotionalen Worten kullerten auch bei Bruder Travis (34) die Tränen.

Der frischgebackene Super Bowl-Sieger saß bei Jasons Pressekonferenz zusammen mit Mama Donna und Papa Ed in der ersten Reihe. Während sein großer Bruder sich an die wichtigsten Momente seiner Karriere erinnert und auch über die Verbindung zu Travis spricht, muss dieser sich immer wieder die Augen wischen. Eine Quelle erzählt Entertainment Tonight, dass der 34-Jährige unbedingt bei der Verkündung dabei sein wollte. "Travis hat es sich zur Aufgabe gemacht, heute bei der Bekanntgabe des Rücktritts seines Bruders Jason da zu sein, weil Familie für beide das Wichtigste ist. Beide sind mit demselben Traum aufgewachsen, haben denselben Traum verwirklicht und sich gegenseitig unterstützt", so der Insider.

Jason hatte rund 13 Jahre in der NFL gespielt und auf seiner Position zu den Besten gehört. Die Verbindung zu seinem Bruder Travis hat unter den Profisportlern und Fans Kultstatus. 2023 standen sie sich sogar im Super Bowl gegenüber – eine Premiere im American Football. Doch die Eagles unterlagen den Kansas City Chiefs, letztere gewannen mit einem Endstand von 35:38.

Getty Images Jason Kelce bei seiner Rücktrittsverkündung, März 2024

Getty Images Travis Kelce bei der Pressekonferenz seines Bruders

