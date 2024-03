Joe Jonas will neuer Freundin Stormi seine Kids vorstellen!

Joe Jonas (34) und Stormi Bree (33) meinen es ernst miteinander! Bereits kurz nach der Trennung des Sängers von seiner Ehefrau Sophie Turner (28) im vergangenen Herbst kamen neue Datinggerüchte auf. Mit einem Kuss bestätigte sich schließlich: Der Jonas Brothers-Musiker datet tatsächlich wieder. Mit seiner neuen Herzensdame Stormi soll er richtig glücklich sein. Und Joe plant auch schon, sie seinen beiden Kindern vorzustellen!

Ein Insider berichtet Us Weekly, dass die Beziehung des zweifachen Vaters zu der Schauspielerin sich immer weiter intensiviert. "Er hat Stormi seinen Kindern noch nicht vorgestellt, aber wenn die Dinge weiterhin so gut laufen wie bisher, dann wäre er definitiv offen für ein baldiges Treffen", behauptet die Quelle. Joe sei "wirklich glücklich" mit der neuen Frau an seiner Seite – und "aufgeregt darüber, wohin sich die Dinge entwickeln."

Zusammen mit seiner Ex-Frau Sophie hat Joe die beiden Töchter Willa und Delphine. Nach der Scheidung war zunächst ein Sorgerechtsstreit um die beiden entbrannt – doch inzwischen hat sich das einstige Paar geeinigt: Die Mädchen sollen zu gleichen Teilen in den USA bei ihrem Vater und in Großbritannien bei ihrer Mutter leben. "Wir freuen uns darauf, großartige Co-Eltern zu sein", teilten Joe und Sophie in einer Erklärung mit.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Instagram / stormibree Stormi Bree Henley, Model

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

