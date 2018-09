In der Beziehung zwischen Evil Jared Hasselhoff (47) und Sina-Valeska Jung (39) geht es wohl auch mal drunter und drüber. Nicht nur, dass die beiden in getrennten Wohnungen leben – auch wenn sie unter einem Dach sind, hängt der Haussegen aktuell schief. Nur kann sich der Bloodhound Gang-Bassist nicht erinnern, warum die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin sauer auf ihn ist. ”Ach, ich weiß es nicht. Ich habe sicherlich irgendetwas Doofes gemacht und sie ist sauer auf mich. Ich bin nicht mal wirklich sicher, was ich getan habe”, erzählte er im Promiflash-Interview, bevor er dann doch einen wahrscheinlichen Grund offenbarte.

AEDT/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de