Sina-Valeska Jung (42) liebt ihre neue Rolle! Und wen darf die Schauspielerin darstellen? Ab dem 17. November ist sie als Caroline Albrecht bei Alles was zählt zu sehen. Wie bereits bekannt wurde, ist diese neue Serienfigur eine toughe Businesslady, die das Leben ihrer beiden Cousins Finn (Christopher Kohn, 36) und Justus (Matthias Brüggenolte) gehörig durcheinanderbringen wird. Was Sina an dieser Figur eigentlich reizt – das verrät sie im Promiflash-Interview.

Vor allem gefalle ihr, dass Caroline eine Frau sei, die klare Ziele habe und genau wisse, was sie will. "Sie ist eine Frau, die [...] außerdem keine Sekunde daran zweifelt, diese Ziele auch zu erreichen. Ich bewundere das sehr an ihr und sehe sie da fast ein bisschen als 'Role-Model'", erklärt die ehemalige Verbotene Liebe-Darstellerin gegenüber Promiflash. Um sich auf die Darstellung dieses Charakters vorzubereiten, habe sich Sina nochmals einige Folgen von AWZ angeguckt – dieses Mal allerdings aus einer anderen Perspektive: "Privat als 'Zuschauer' schaut man ganz anders. Wenn man dann weiß, dass man eventuell selbst bald mit dabei ist, switcht der Blick noch mal auf eine andere Ebene."

Ansonsten gehe es bei der Rollenvorbereitung auch viel um die innere Haltung der Figur, und es mache großen Spaß, diese zu ergründen. "Inspiration dafür kann überall herkommen. Aus Musik, aus Büchern [...] oder auch aus Personen, die man im echten Leben kennt. Es ist ein Puzzle und man entdeckt immer wieder noch etwas Neues", gibt die 42-Jährige preis.

Getty Images Sina-Valeska Jung im April 2013

RTL / Filip Warchalowski Matthias Brüggenolte (Justus) und Sina-Valeska Jung (Caroline) in "Alles was zählt"

Instagram / sinavaleskajung Sina-Valeska Jung im August 2020

