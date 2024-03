Königin Camilla ist erschöpft: Doch die Kritiker schießen!

Königin Camilla (76) legt momentan eine einwöchige Pause ein. Die Britin soll erschöpft von den Strapazen der vergangenen Wochen sein. Für viele kommt diese Auszeit überraschend, gerade im Hinblick darauf, dass König Charles III. (75) an Krebs leidet und Camilla das britische Königspaar nun mehr als vorher repräsentieren soll. Einige Royal-Experten zeigen wohl auch deswegen kaum Verständnis für ihren vorübergehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit. "Holen wir die kleinste Geige der Welt heraus? Wenn man eine arbeitende Frau ist, ist der ermüdende Teil das Heimkommen und das Erledigen des Haushalts. Sie muss das alles nicht machen", wetterte beispielsweise Moderatorin Bev Turner gegenüber GB News. Dabei nahm Charles' Gattin seit Bekanntwerden seiner Erkrankung bereits 13 Termine alleine wahr. Unter den Royals gilt sie als große Hilfe, was vor allem in der momentanen Situation ungemein wichtig sein soll.

Das britische Königshaus steht aktuell vor einer weiteren großen Herausforderung, da neben dem König auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) sich noch bis Ostern von einer Bauchoperation erholt. Neben Camilla packen deswegen auch Prinz William (41) sowie Prinzessin Anne (73) mächtig mit an. Der Ausnahmezustand bei den Blaublütern führte auch zu Spekulationen, dass sogar Prinz Harry (39) zeitweise in den königlichen Dienst zurückkehren könnte, um seiner Familie zu helfen. Das steht aktuell aber noch in den Sternen. Bekannt ist lediglich, dass der zweifache Vater wieder plant, regelmäßig nach London zu reisen.

Im Jahr 2020 legte Harry seine royalen Pflichten nieder. Dennoch bleibt er als geborener Prinz in der Thronfolge und könnte somit als königlicher Vertreter in Abwesenheit seines Vaters einspringen. Der Zwist zwischen dem 39-Jährigen und seiner Familie macht eine Rückkehr in seine Heimat jedoch schwierig. Doch gegenüber New York Post erklärte ein Insider dazu: "Es ist möglich, dass der König angesichts der jüngsten Ereignisse, bei denen er sich nicht zu 100 Prozent auf andere Familienmitglieder verlassen kann, Harry bitten könnte, andere Aufgaben zu übernehmen." Ob es Pläne gibt, Harry als Vertretung für Charles einzusetzen, ist nicht bekannt – Camilla wäre davon aber wohl eher weniger begeistert.

Camilla soll mehr als genug von Harry haben. Dass dieser sich nun öfter bei seinem Vater meldet und plant, wieder regelmäßig in Großbritannien zugegen zu sein, soll die Königsgemahlin als unehrlich empfinden. "Camilla hat alles über sich ergehen lassen, aber die Krebserkrankung ihres Mannes als PR-Gag zu benutzen, um sich als 'liebender Sohn' zu präsentieren, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Nach der Vater-Sohn-Wiedervereinigung soll sie Harry gesagt haben, er sei eine Schande für seinen Vater, die Familie und die Monarchie", behauptete ein Informant gegenüber National Enquirer. Sie habe ihrem Stiefsohn wohl deutlich gemacht, dass er nicht "zurückgewünscht" sei.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. im April 2023

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

Getty Images Queen Consort Camilla bei den Olivier Awards 2019 in London

