Krebsbehandlung: König Charles III. ist zurück in London

König Charles (75) ist in seinem Zuhause angekommen. Der britische Monarch versetzt seine Anhänger weltweit aktuell in große Sorge: Bei ihm wurde Krebs diagnostiziert. In der Zeit nach dieser schrecklichen Nachricht wurde er äußerst selten in der Öffentlichkeit gesichtet. Nach den ersten Behandlungen erholte der König sich zunächst in Sandringham House in der Grafschaft Norfolk. Nun ist Charles zurück in seinem Londoner Zuhause.

Ein Bild, das OK! vorliegt, zeigt ihn bei der Ankunft am Clarence House, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) bewohnt. Auf dem Foto sitzt Charles in einem schicken Anzug mit Krawatte alleine auf dem Rücksitz eines dunklen Wagens. In London wird der 75-Jährige seine Krebsbehandlung nun fortsetzen. An welcher Art der tückischen Krankheit er leidet, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Mit seiner Rückkehr trifft Charles genau während der Auszeit seiner Frau in Clarence House ein. Camilla, die zahlreiche Pflichten für ihn übernommen hat, gönnt sich aktuell eine einwöchige Pause. Das erfolgte wohl auf Anraten ihres Mannes: Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) soll darauf bestanden haben, dass sie sich nach den schweren Wochen ausruht.

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Februar 2024

Getty Images König Charles, 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im November 2023

