Prinz Harry sauer: Thronfolger-Planung findet ohne ihn statt

Die Berater von König Charles (75) sollen Alarm geschlagen haben: Eigentlich waren sie davon ausgegangen, dass die Vorkehrungen für den Fall des Ablebens des Monarchen noch Zeit hätten. Charles' Krebserkrankung habe jedoch einiges in ein anderes Licht gerückt. Nun beschäftigt man sich Berichten zufolge im Königshaus intensiver denn je mit der Thronfolge. Die zwei Söhne des Regenten, die Prinzen William (41) und Harry (39), spielen hier natürlich eine tragende Rolle. "William steht natürlich im Mittelpunkt der Nachfolgeplanung, [...] aber niemand vertraut Harry", berichtet ein Insider Mirror. Daher finden die Gespräche ohne die Sussexes statt, die damit nicht besonders glücklich sein sollen.

Dem Insider zufolge sollen Harry und Meghan (42) nicht gut darauf reagiert haben, dass Charles Pläne schmiedet und Vorkehrungen trifft, ohne sie vorher zu konsultieren. Sie hätten sich gewünscht, in den Prozess eingebunden zu werden. Die Quelle erklärt: "Die Nachfolgeplanung ist streng geheim und niemand traut Harry zu, daran teilzunehmen, aus dem einfachen Grund, weil befürchtet wird, er würde sofort zu den Medien rennen, wenn er sich in irgendeiner Weise beleidigt fühlt oder nicht das bekommt, was er glaubt, verdient zu haben." Dennoch gibt es wohl Pläne, die auch die Sussexes mit einschließen.

Im Fall der Fälle könnte also von dem royalen Auswanderer verlangt werden, seine Familie einzupacken, in das Vereinigte Königreich umzusiedeln und für kurze Zeit einzuspringen. Dies sei jedoch eine extreme Vorsichtsmaßnahme. Jede Beteiligung Harrys, egal wie unwahrscheinlich sie ist, sei ohnehin nur für einen sehr begrenzten Zeitraum nötig – nach William steht schließlich sein Sohn George (10) in der Thronfolge. In rund sieben Jahren wird dieser volljährig sein und rechtmäßig König werden können, sofern nötig. Auf diesen Tag bereitet sein Vater den jungen Prinzen bereits intensiv vor.

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

Getty Images Prinz William und sein Sohn Prinz George

