Steht Kyle Richards' Cowboy-Tattoo etwa für ihre neue Liebe?

Es geht unter die Haut! Seit einigen Monaten wird über eine Romanze zwischen Kyle Richards und Morgan Wade (29) spekuliert. Immer wieder werden die Schauspielerin und die Musikerin zusammen gesehen. Bisher dementiert das Duo die Gerüchte allerdings und beharrt auf eine besonderen Freundschaft – doch gibt es nun ein neues Indiz für die Liebe zwischen den beiden? Kyle präsentiert ihr neues Tattoo im Netz!

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt den frischen Körperschmuck der Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit. Ein kleiner Cowboyhut ziert nun ihre Haut – ob es da einen Zusammenhang mit ihrer mutmaßlichen Liebschaft, der Country-Musik-Sängerin Morgan, gibt? Zu der Bedeutung des Tattoos äußerte sich die Brünette bisher nicht.

Zuletzt sorgten Aufnahmen eines scheinbar intimen Moments der Berühmtheiten für Aufsehen. Bei einem Auftritt auf dem roten Teppich legte die 29-Jährige der Ex-Frau von Mauricio Umansky zärtlich die Hand auf die Hüfte und rutschte dabei in Richtung ihres Pos. Die Fans sind sicher – da ist mehr! "Freunde streicheln einander nicht so an der Hüfte", heißt es beispielsweise von einem Instagram-User.

Getty Images Morgan Wade, Sängerin

Instagram / youareyouthful Kyle Richards' neues Cowboyhut-Tattoo

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

