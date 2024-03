Das hält "Let's Dance"-Teilnehmer Biyon von dem ganzen Hate!

Biyon Kattilathu (39) kommt mit seiner Teilnahme bei der aktuellen Let's Dance-Staffel bei den Zuschauern nicht gerade gut an – was macht das mit ihm? Im Interview mit RTL zeigt sich der Motivationstrainer von seiner verletzlichen Seite. "Ich glaube, dass viele Menschen mich draußen vielleicht nicht so sehen, wie ich bin", behauptet er. "Natürlich gibt es viele Menschen, die Schlagzeilen über mich gelesen haben und dann angefangen haben, ihr Urteil zu fällen", meint er. Zuvor sei nie etwas Negatives über ihn geschrieben worden.

Im Gegensatz zur Jury, die von seiner Leistung als Tänzer offenbar positiv überrascht ist, erntet Biyon im Netz heftige Kritik. "Seine Schleimerei nervt und der Hintergrund, weshalb er für ‘Let’s Dance’ ausgewählt wurde, lädt auch nicht zum Anrufen ein", heißt es einem von zahlreichen Kommentaren auf Instagram. Dennoch hat der umstrittene Kandidat wohl eine große Fangemeinde – immerhin riefen genügend Zuschauer für ihn und seine Tanzpartnerin Marta Arndt (34) an, sodass er auch in dieser Woche wieder vor den Kameras sein Können unter Beweis stellen kann.

Seit den vermeintlichen Gerüchten über eine Affäre mit Oliver Pochers (46) Ex Amira (31) schafft es Biyon immer wieder in die Schlagzeilen – fällt dabei allerdings eher negativ auf. Auch der Blondschopf lässt das Ganze nicht unkommentiert und verpasst keine Gelegenheit, den Autor zu provozieren. So auch nachdem bekannt wurde, dass der 39-Jährige in diesem Jahr auf dem Parkett der berühmten Tanzshow performen wird. "Der Fremdgeher ist jetzt auch bei 'Let's Dance'", stichelte der Verflossene von Amira auf Instagram und forderte einen Anteil der Gage.

Getty Images Marta Arndt und Biyon Kattilathu

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

