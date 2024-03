Drake Bell wurde mit 15 Jahren am TV-Set sexuell missbraucht

Nach mehr als zwei Jahrzehnten bricht Drake Bell (37) sein Schweigen: Der Serienstar wurde während seiner Zeit bei dem Teenie-Sender Nickelodeon am Set sexuell missbraucht! Das soll nun in der nächste Woche startenden Serie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" ans Licht kommen, wie The Hollywood Gossip berichtet. In dieser werden die dunkeln Seiten der Arbeit in den erfolgreichsten Jahren des Fernsehkanals aufgearbeitet – und so vor allem der Fall des Dialogtrainers Brian Peck. Dieser wurde 2003 wegen elf Anklagen bezüglich sexuellen Missbrauchs eines anonymen Kindes verhaftet.

Nun bringt der Schauspieler die Wahrheit ans Licht. Noch bevor die neue Dokumentationsserie startet, enthüllen die Produzenten, dass es sich bei der anonymen Person, die dieses Geständnis macht – was bereits im Trailer angekündigt wird – um den "Drake & Josh"-Liebling Drake handele, der in der Serie eine der Hauptrollen bekommen hatte. Rund 20 Jahre nach dem anonym gemeldeten Vorfall spreche der 37-Jährige zum ersten Mal öffentlich über das, was ihm als 15-Jährigem bei der Arbeit geschehen sei. Dass es tatsächlich zu "einer unzüchtigen Handlung und zur oralen Kopulation", wie das Onlinemagazin berichtet, gekommen war, gestand der Beschuldigte Brian im Jahr nach seiner Verhaftung. Dies hatte eine Haftstrafe von 16 Monaten und die Registrierung als Sexualstraftäter zur Folge.

Im Jahr 2021 sorgte Drake selbst für Aufsehen, als er sich in einem Prozess gegen ihn wegen versuchter Gefährdung von Kindern schuldig bekannt hatte – er wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Später bekam er dafür den Hass der Internetnutzer zu spüren. Als verschiedene User den Familienvater im Netz als Sexualstraftäter beschuldigten, reagiert er schwer getroffen: "Nein, bin ich nicht! Ihr Leute werdet mich umbringen." Zuletzt meldete er sich damals auf X mit den Worten: "Informiert euch mal. Damit muss ich jeden Tag leben, sie werden mich buchstäblich umbringen. Sie haben Blut an den Händen!"

