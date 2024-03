Mit einem Plastikschläger? So wird Gwyneth Paltrow Wut los

Gwyneth Paltrow (51) ist dafür bekannt, mit ihren Äußerungen zu Wellness-Themen und Produkten ihres Unternehmens Goop hin und wieder für Wirbel zu sorgen – nun enthüllt sie ein weiteres Detail ihres Lebens, mit dem so einige vielleicht nicht gerechnet hätten. Während einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wie die Schauspielerin mit ihrer Wut umgeht. Ihre Antwort: Ihr Coach habe ihr empfohlen, sie solle sich einen Plastikschläger zulegen. "Manchmal, wenn mich die Wut richtig packt, schlage ich einfach auf Dinge ein", offenbart sie.

Die Oscar-Preisträgerin erklärt außerdem, dass es wichtig sei, eine Technik zu entwickeln, um Ärger freien Lauf zu lassen – insbesondere für Frauen, denen beigebracht wurde, es sei nicht damenhaft. Gwyneth gesteht jedoch, ihr selbst sei es immer schwergefallen, ihre Wut auszudrücken: "Ich bin immer noch nicht gut darin, aber es ist ein wichtiger Teil meiner psychischen Gesundheit, Wut auf gesunde Weise loszulassen."

Schon in der Vergangenheit schrieb der Hollywoodstar die ein oder andere negative Schlagzeile. Anfang 2023 erhielt Gwyneth Gegenwind, als sie während eines Auftritts in einer Folge des Podcasts "Art Of Being Well" über ihre Essgewohnheiten sprach. "Ich esse momentan sehr oft Knochenbrühe zum Mittag", erzählte sie damals und schockierte damit ihre Fans. Kurz darauf musste sie sich aufgrund eines Skiunfalls im Jahr 2016 vor Gericht verantworten. Der "Iron Man"-Darstellerin wurde Fahrerflucht vorgeworfen – sie wurde jedoch freigesprochen.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow im Oktober 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow, "Iron Man"-Darstellerin

