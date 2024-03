Nervig? So kommt Gary Goldsmith bei UK-"Big Brother"-Fans an

Aktuell nimmt Gary Goldsmith, der Onkel von Prinzessin Kate (42), an der britischen Ausgabe von Promi Big Brother teil. Doch wie kommt der Unternehmer bei den Celebrity Big Brother-Fans an? Nach seinem Einzug in den berühmten Container häufen sich die negativen Kommentare über ihn in den sozialen Medien. "Seit wann gilt Gary Goldsmith denn bitte als Prominenter? Er hat dort nichts zu suchen", beschwert sich ein Nutzer auf X. "Ich finde ihn echt nervig, hoffentlich fliegt er bald raus", wünscht sich ein weiterer User.

Nicht nur die Fans sind von Garys Teilnahme an der britischen Reality-TV-Show alles andere als begeistert. Auch Kates Familie schien seine Entscheidung überhaupt nicht gutzuheißen. Besonders die Eltern der Prinzessin von Wales hätten ihre Bedenken geäußert. "Carole und Michael haben Gary die Leviten gelesen", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Sie seien besorgt über mögliche negative Konsequenzen für ihre Tochter und das britische Königshaus. "Kate kann diesen Stress nicht gebrauchen, deshalb sind sie sehr wütend", erklärte die interne Quelle.

Gary wolle seine Teilnahme an dem Format aber gar nicht dafür nutzen, Familiengeheimnisse auszuplaudern. Im Gegenteil: Kates Onkel wolle nun der ganzen Welt sein wahres Ich zeigen. "Ich möchte diese großartige Gelegenheit nutzen, um meine lustige und fürsorgliche Seite zu zeigen", teilte der Unternehmer gegenüber The Standard mit. "Ich will beweisen, dass ich nicht der Bösewicht bin, als der ich oft in der Presse dargestellt werde", machte er im Vorfeld deutlich.

