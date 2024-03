Prinzessin Kates Onkel vermutet Prinz Harrys royale Rückkehr

Gary Goldsmith ist in Plauderlaune. Der Onkel von Prinzessin Kate (42) nimmt derzeit an der britischen Version von Promi Big Brother teil. Und wie zuvor angekündigt, nimmt er dort kein Blatt vor den Mund. Als Gary von seinen Mitbewohnern über Prinz Harry (39) ausgefragt wird, sagt er seine Meinung: "Man kann nicht seine Familie auf so dramatische Weise vor den Bus werfen und Bücher darüber schreiben und dann erwarten, zu Weihnachten eingeladen zu werden." Dennoch finde er es sehr schade, dass Harry und seine Familie entzweit seien. Trotz des ganzen Dramas ist der 58-Jährige aber überzeugt, dass es zu einem Happy End kommen wird. "Irgendwann wird er zurückkommen und ein Teil der Familie sein. Ich glaube, wir sind eine sehr nachsichtige Nation. Ich denke, jeder wird ihm eine Chance geben", erklärt er seine Sicht der Dinge.

Und auch über seine Nichte spricht der Celebrity Big Brother-Kandidat ganz offen: "Kate ist im besten Fall schwer zu erreichen, aber sie hat Kinder und ich finde es toll, dass sie die Familie an erste Stelle setzt." Für ihn seien die Prinzessin und der Prinz von Wales für die britischen Royals von enormer Bedeutung. "Sie und William (41) sind die Retter der königlichen Familie. Obwohl ich sagen muss, dass Charles (75) einen spektakulären Job gemacht hat", offenbart Gary ebenfalls in der Show.

Bereits vor seinem Einzug in die Promi-WG nutzte er in einem Interview mit The Sun die Chance, einige Dinge über seine Familie klarzustellen. In der niederländischen Version des Buches "Endgame" von Omid Scobie behauptete der Autor nämlich, dass sich Kate und Charles rassistisch gegenüber dem Sohn von Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (42) geäußert hätten. "Das ist absoluter Blödsinn. Kate ist zu 100 Prozent nicht rassistisch, Carole auch nicht. Meine Familie ist nicht rassistisch – und dass Kate so dargestellt wird, ist einfach so weit von der Wahrheit entfernt, dass es lächerlich ist", wetterte Gary damals.

Getty Images Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Dezember 2023

