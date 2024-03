Prinzessin Kates Onkel Gary teilt gegen Prinz Harry aus!

Gießt er jetzt etwa noch Öl ins Feuer? Prinzessin Kates (42) Onkel Gary Goldsmith zog am Montag in den Celebrity Big Brother-Container – er ist also ein Kandidat der britischen Ausgabe von Promi Big Brother. Schon vor Beginn der Show mischte er sich in die Familienangelegenheiten der britischen Königsfamilie ein. Im Interview mit The Sun ächzte der Bruder von Kates Mutter Carole (69) schonungslos gegen Prinz Harry (39). "Ich habe mich ziemlich geärgert, als sie sich über meine schöne Nichte lustig gemacht haben, die nichts für sich selbst sagen konnte", ärgerte sich der 58-Jährige und teilte weiter aus: "Ich glaube, jeder hat Harry geliebt, aber seine Familie dann so über die Klinge springen zu lassen war einfach unangebracht."

Zudem nutzte der millionenschwere Geschäftsmann die Gelegenheit seine Nichte Kate in Schutz zu nehmen. In der niederländischen Übersetzung von Omid Scobies Buch "Endgame" behauptet der Autor nämlich, dass König Charles III. (75) und Kate eine rassistische Bemerkung gegenüber Harry und dessen Frau Herzogin Meghan (42) geäußert hätten. "Das ist absoluter Blödsinn [...]", wetterte Gary im Hinblick auf die Anschuldigungen und machte seinen Standpunkt weiter klar: "Kate ist zu 100 Prozent nicht rassistisch, Carole auch nicht. Meine Familie ist nicht rassistisch – und dass Kate so dargestellt wird, ist einfach so weit von der Wahrheit entfernt, dass es lächerlich ist."

Es bleibt abzuwarten, mit welchen weiteren Enthüllungen und Äußerungen Gary die "Celebrity Big Brother"-Zuschauer in den kommenden Tagen überraschen wird. Klar ist aber: Auch seine Container-Mitbewohner dürften einige spannende Geschichten auf Lager haben. Unter anderem haust der Brite in der berühmt-berüchtigten TV-WG mit Ozzy Osbournes (75) Frau Sharon Osbourne (71), dem "Heartstopper"-Star Bradley Riches und dem Musikmanager Louis Walsh (71).

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

