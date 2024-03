Swifties in Sorge: Sagt Taylor Swift "The Eras"-Tour ab?

Wird Taylor Swift (34) den Rest ihrer Tour absagen? Das befürchten nun die Fans der erfolgreichen Sängerin. Seit rund einem Jahr ist sie auf ihrer "The Eras"-Welttournee unterwegs und begeistert die Swifties mit ihren mehr als dreistündigen Bühnenperformances. Nach ihren Auftritten in Australien folgen nun die nächsten in Singapur – doch steht diesen womöglich eine Erkältung im Weg? Wie Daily Mail berichtet, bekommen Fans Panik, als sie mitbekommen, dass Taylor hin und wieder husten muss! "Sie sieht aus, als ginge es ihr nicht gut... Die Frau braucht etwas Ruhe", lautet ein Fan-Kommentar unter einem Konzertvideo aus dem Publikum ihres vergangenen Auftritts.

Einige Anhänger des Mega-Stars meinen sogar, dass es vermutlich das Beste wäre, wenn sie sich ein paar Wochen Ruhe genehmigen würde: "Sie sollte den Rest der Shows aus gesundheitlichen Gründen absagen" und "Die Tour fordert ihren gesundheitlichen Tribut", bringen einige ihre Sorge zum Ausdruck. Das Konzert am Samstagabend im National Stadium sollte eigentlich nicht das letzte sein – Taylor hat drei weitere Auftritte in dem asiatischen Land geplant. Im Anschluss wird die Tour in Europa fortgesetzt.

Zuletzt sorgte die "Look What You Made Me Do"-Interpretin mit ihrer Singapur-Tournee für Ärger – besser gesagt für politischen Aufruhr! Laut Mirror habe der Premierminister von Thailand die Behauptung aufgestellt, Taylor bekomme für ihre Konzerte im Nachbarland rund 15 Millionen Euro gezahlt und habe somit der Abmachung zugestimmt, nur in Singapur und in keinem weiteren südostasiatischen Land aufzutreten. Auch auf den Philippinen sei man darüber empört, weshalb man die dortige Regierung zum Protest gegen Singapur auffordere. Bei Politikern sind die Konzerte des Gesangstalents besonders begehrt, weil sie große wirtschaftliche Auswirkungen haben sollen.

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem "The Eras"-Tour-Konzert

