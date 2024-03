Zoff mit Ex Uwe und Kiki? Natascha Ochsenknecht klärt auf!

Was hat es damit auf sich? 19 Jahre waren Uwe (68) und Natascha Ochsenknecht (59) miteinander verheiratet. Nach ihrer gescheiterten Ehe fand der Schauspieler neues Glück in seiner zweiten Frau: Kiki Viebrock. Ende Februar meldete sich Natascha dann mit kryptischen Zeilen im Netz und deutete an, dass es häufiger zu Unstimmigkeiten zwischen ihr und dem Paar kommen würde. Gegenüber Promiflash verrät sie nun mehr dazu.

Auf ihrem Event zur Körperpflegelinie STAY PINK - BE DIFFERENT in Zusammenarbeit mit Bettina Barty spricht die 59-Jährige im exklusiven Promiflash-Interview Klartext. Dabei klärt sie auf, dass es nicht um Uwe ging, als sie meinte, dass manche Ex-Männer noch an der ersten Frau hängen würden – sondern lediglich um die Erfahrung einer Followerin. "Und schon wurde die Geschichte draus gestrickt, wo man dann meinte, es geht um mich, um meinen Ex-Mann – was totaler Schwachsinn ist", erklärt Natascha und fügt hinzu: "Also das finde ich immer total übertrieben. Ich kann nichts dafür, wenn andere Menschen was anderes verstehen."

Auslöser für die Spekulationen war ein Q&A der Blondine im Netz. Dort wurde Natascha gefragt, ob sie noch mit Uwe in Kontakt stehe. "Warum nicht? Patchwork", umging Natascha die Frage und teilte daraufhin vage Zeilen mit ihren Fans: "Manchmal hat allerdings die zweite Frau ein Problem mit der ersten. Nämlich dann, wenn sie merkt, dass ihr Mann noch an der ersten hängt."

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Getty Images Kiki Viebrock und Uwe Ochsenknecht im Jahr 2019

